Em tratamento de lesão, Marta diz estar otimista para a disputa do Mundial

28/05/2019 | 19:20



Em tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, sofrida durante o treino da última sexta-feira, na cidade de Portimão, em Portugal, onde a seleção feminina se prepara para o Mundial da França, a atacante Marta gravou um vídeo, nesta terça-feira, divulgado pela CBF nas suas redes sociais, no qual afirma estar otimista quanto a sua recuperação.

"Mais um dia de tratamento aqui no departamento médico. É um local que não costumo frequentar e não gosto, mas é necessário. Quero mandar um super beijo para todos que me mandaram mensagem, a torcida toda. Estamos otimistas que muito em breve estarei bem", disse a craque, sentada em uma mesa, durante uma sessão de fisioterapia.

Segundo o comunicado da CBF, divulgado na sexta-feira, a camisa 10 fez exame de imagem que constatou lesão entre os graus 1 e 2 no bíceps femoral. Ainda de acordo com a entidade, a jogadora permanecerá sendo acompanhada pela equipe médica da seleção brasileira. Ela realizará novo exame de imagem na sexta-feira para avaliar a evolução do quadro.

A estreia Brasil no Mundial será em 9 de junho, quando terá pela frente a Jamaica, no Stade des Alpes, em Grenoble. As equipes integram o Grupo C, que ainda tem Itália e Austrália.

O elenco segue treinando em Portimão até 5 de junho, quando embarca para a França. O grupo chegou em Portugal na última quarta-feira e utilizará as instalações do Portimonense, onde se preparara para o Mundial.