Ellen DeGeneres diz ter sido vítima de abuso sexual pelo padrasto

28/05/2019 | 17:11



A apresentadora Ellen DeGeneres revelou ter sido vítima de abuso sexual e compartilhou sua história para ajudar outras vítimas em um episódio de My Next Guest Need No Introduction, série em que o também apresentador David Letterman entrevista outras personalidades. A segunda temporada estreia nesta sexta-feira, 31, e a informação foi adiantada pelo TMZ.

Ellen conta que sofreu o abuso sexual pelo padrasto, um "homem muito mal" que casou com sua mãe quando a apresentadora ainda era adolescente. Certo dia, ele teria esperado a mãe sair de casa para cometer o crime, dizendo que precisava tocar nos seios de Ellen pois havia encontrado um nódulo nos da mãe.

À época, a apresentadora tinha entre 15 e 16 anos e diz que ainda se sente mal por não ter tido forças para confrontá-lo. "É uma história muito, muito horrível e a única razão para eu entrar em detalhes é porque quero que outras garotas jamais deixem alguém fazer isso", disse.