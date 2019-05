Saúde Feminina: Conheça as principais doenças que tem afetado as brasileiras

Lorena S. Ávila

Especial para o Dgabc.com.br



28/05/2019



A saúde feminina é tema importante que gera debate e conscientização. Apesar das mulheres se afastarem menos (18%) do trabalho que os homens (59%) por motivos de saúde, o gênero ainda é afetado por doenças crônicas e sérias. Nesta terça-feira (28), comemora-se o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, tema que coloca em foco as doenças e problemas que tem afetado a população feminina.

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as doenças que mais atingem esse grupo populacional estão câncer de mama, endometriose, infecção urinária, câncer no colo do útero, fibromialgia, depressão e obesidade. Em paralelo, a GESTO, health tech de corretagem de seguro saúde, baseada em ciência de dados, realizou uma pesquisa e mapeou uma base de aproximadamente 720 mil clientes atendidos pelos planos de saúde empresariais e observou que os problemas estão correlacionados com os motivos crônicos que se apresentam com mais frequência.

O estudo considerou 375 mil mulheres na amostra e concluiu que; dislipidemia (elevação de colesterol e triglicerídeos), diabetes, problemas reumáticos e oncológicos afetam o gênero feminino significativamente, assim como questões ortopédicas e infecto-contagiosas. Esse cenário, exige certa atenção para elevar a qualidade de vida delas. Apesar da gravidade, sempre é possível reverter os riscos e minimizar os sintomas.

Para se prevenir, é recomendável uma mudança de hábito que terá impacto positivo no organismo, como modificar a alimentação, fazer exercícios físicos, ingerir muita água, dormir pelo menos 8h por dia, fazer terapias e nunca subestimar os exames de rotina, como o papanicolau e a mamografia, que são extremamente necessários para a identificação de quaisquer problema. Já para as mulheres que foram afetadas pelas doenças, dedicar-se aos tratamentos e uni-los a uma nova postura, irá auxiliar.