Gil apalavra rescisão na China e fica mais próximo de acerto com o Corinthians

28/05/2019 | 16:55



O Corinthians está próximo de acertar o retorno do zagueiro Gil, que firmará contrato por três anos. O jogador deve assinar a rescisão com o Shandong Luneng no início da abertura da janela de transferências, na segunda quinzena de junho, voltando ao time paulista logo em seguida.

Gil está com 32 anos e tem no currículo 184 jogos disputados pelo Corinthians, com sete gols marcados. Na passagem que durou de 2013 a 2015, ele foi campeão paulista, do Campeonato Brasileiro e da Recopa Sul-Americana.

O zagueiro chegará para receber salário inferior ao que ganhava na China, mas ainda assim será um dos mais altos do atual elenco do clube. O Corinthians estaria disposto a pagar o teto, recebido somente por Cássio, Fagner e Jadson, além de um bônus, que seria diluído ao longo do ano.

Na atual temporada, o Corinthians conta com cinco zagueiros no elenco: Manoel, Henrique, Marllon, Pedro Henrique e Bruno Méndez. Até agora, a diretoria anunciou 12 reforços em 2019, sendo o último deles o volante Matheus Jesus.

Gil tem contrato com o Shandong Luneng até o fim do ano. Mas a boa relação no clube chinês facilitou a saída. No time chinês, o zagueiro atuou ao lado do volante Junior Urso em 2016.