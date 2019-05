Texto de Suassuna será apresentado na Capital

Miriam Gimenes



29/05/2019 | 07:31



A história dos amigos Chicó e João Grilo o Auto da Compadecida será contada a partir do dia 3 no Teatro Nair Bello (Rua Frei Caneca, 569), em São Paulo. Com direção de Dan Rosseto, a montagem será encenada por alunos da Escola de Atores Wolf Maya.

Baseada na obra de Ariano Suassuna (1927-2014), escrita em 1955, a peça mistura cultura popular e tradição religiosa. “A montagem traz personagens imortais e músicas do cancioneiro popular que marcaram época”, diz o diretor. A história se passa no Nordeste e reúne elementos da literatura de cordel e a comédia.

O Auto ficará em cartaz até dia 5, sempre às 21h, e os ingressos custam R$ 20.