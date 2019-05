Mulher de Renato Aragão se desculpa após comparar aeroporto com rodoviária

28/05/2019 | 16:11



Mulher do humorista Renato Aragão, a empresária Lilian Aragão gerou polêmica na segunda-feira, 27, ao fazer um vídeo no Instagram dizendo que o "aeroporto estava parecendo uma rodoviária".

"Não sei o que vocês pensam de aeroportos, mas, para uma blogueira vintage, passando dos 50 anos, é um saco. Vim no voo com um cara de bermuda e chinelo do Rio de Janeiro para São Paulo", reclamou.

O comentário desagradou muitos internautas e, após a repercussão, Lilian se redimiu pelo Instagram. "Venho aqui pedir desculpas para vocês, se em algum momento eu ofendi alguém que usa chinelo e bermuda. Eu estava falando de uma situação específica, pegaram meus stories, estão fazendo montagens como querem, na maldade", afirmou.

Ela disse também que é uma pessoa nova na internet e não sabia que seu comentário poderia causar tanto incômodo.