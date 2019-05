Luchelle Furtado



28/05/2019 | 15:48

O mundial de futebol feminino na França está há poucos dias de sua abertura, programada para 7 de junho. O torneio conta com a participação de 24 seleções de diferentes cantos do planeta. Entre elas, Brasil, França, Coreia do Sul, Nigéria e Canadá. Na galeria, confira os países participantes e suas capitais.

Mundial de futebol feminino na França: países participantes