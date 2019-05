30 lugares misteriosos para ver pelo Google Earth

Marcella Blass



28/05/2019 | 15:48

O Google Maps é uma ferramenta que colocou a viagem ao mundo ao alcance de todos. A ferramenta mapeia a Terra por meio de imagens de satélite e cria um globo virtual em 3D. Por meio dessa tecnologia do Google, é possível visitar pontos turísticos e paisagens icônicas, como a Estátua da Liberdade, a Muralha da China e as pirâmides. Mas, além disso, ela pode te levar para pontos curiosos e, às vezes, inexplicáveis ao redor da Terra.

Na galeria abaixo, o 33Giga reuniu 30 das localizações mais incríveis que você pode encontrar ao navegar no Google Earth. Vale destacar que, se você quiser desbravar uma pouco mais desses locais misteriosos, basta buscar pelas coordenadas de cada um diretamente no site do Google Earth ( apenas para Google Chrome) ou Google Maps (para outros navegadores) – nesse caso, basta usar o recurso Satélite (no canto inferior esquerdo do mapa).



























































