MacKenzie Bezos promete doar metade de sua fortuna para caridade

28/05/2019 | 15:16



MacKenzie Bezos, a ex-mulher do presidente-executivo da Amazon, Jeff Bezos, prometeu nesta terça-feira, 28, doar metade de sua fortuna de US$ 36 bilhões para caridade. MacKenzie, cujo ex-marido é o homem mais rico do mundo, foi uma das 19 pessoas a se juntar ao "Giving Pledge", uma campanha anunciada em 2010 por Warren Buffett e o co-fundador da Microsoft, Bill Gates. A campanha exige que os super-ricos doem mais da metade de suas fortunas durante suas vidas ou que deixem isso registrado em seus testamentos.

"Além de qualquer posse que a vida tenha me dado, tenho uma quantidade desproporcional de dinheiro para dividir", disse a escritora. "Minha abordagem para a filantropia continuará a ser cuidadosa. Vai levar tempo, esforço e cuidado."

MacKenzie Bezos tornou-se a terceira mulher mais rica do mundo, de acordo com a revista Forbes, quando ficou com participação de 4% da Amazon quando ela e Jeff Bezos anunciaram acordo de divórcio em 4 de abril. A participação dela na maior empresa de varejo online do mundo é avaliada em US$36 bilhões.

A promessa que os signatários da "Giving Pledge" fazem é "um compromisso moral, não um contrato legal", afirma a campanha. Jeff Bezos, que lidera a lista de bilionários da Forbes, não está entre as 204 pessoas ricas de 23 países que assumiram compromissos com a campanha. A fortuna do executivo é avaliada em US$ 131 bilhões, segundo a revista. (Com agências internacionais)