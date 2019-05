7 destinos para aproveitar o Dia dos Namorados

Redação



28/05/2019 | 15:18

Com o Dia dos Namorados chegando, os casais começam a preparar surpresas e comemorações. Uma viagem a dois pode ser uma boa maneira de celebrar o amor, e também um bom presente. A operadora de turismo Abreu separou sete destinos especiais para celebrar a data.

7 destinos para o Dia dos Namorados

1- Fernando de Noronha

Em um país com cerca de 7 mil quilômetros de litoral, parece difícil eleger as praias mais bonitas, mas as de Fernando de Noronha (PE) merecem estar na lista. Este arquipélago, formado por 21 ilhas em 26 quilômetros quadrados, tem belas paisagens, praias paradisíacas e muita natureza. É possível mergulhar e ver tartarugas de pertinho, além de navegar ao lado de golfinhos.

2- Gramado e Canela

Esses dois destinos no Sul do Brasil esbanjam romance. O clima mais friozinho, a arquitetura de inspiração alemã e os canteiros floridos são suficientes para deixar qualquer casal em clima de lua de mel. Além disso, os restaurantes servem pratos de várias partes do mundo e a região é a principal produtora de vinhos do País.

3- Grécia

As ilhas gregas são um bom destino para casais. Santorini é a principal delas. As construções brancas, o mar azul e os penhascos dramáticos são perfeitos para explorar a dois. A ilha combina diversos elementos com harmonia: há boas praias, vilas charmosas, excelentes hotéis e bares, sítios arqueológicos e até produtores de vinhos para fazer degustações apreciando o pôr do sol.

4- Paris

A capital francesa tem um horizonte marcante, com um dos principais monumentos do planeta, além de um museu de fama internacional. Além disso, a Cidade Luz conta com diversos locais bonitos para explorar, desde grandes construções até pequenos cafés em uma esquina qualquer.

5- Maldivas

Cerca de duas mil ilhas formam esse arquipélago em meio ao Oceano Índico. A areia branquinha e as águas azuis cristalinas a tornam um paraíso tropical, com brisa suave, bons hotéis e muita cultura. Casais que praticam mergulho têm muito a apreciar neste local.

6- Bora Bora

A Polinésia Francesa tem 118 ilhas que se espalham por uma área de 4 milhões de quilômetros quadrados – quase metade do Brasil. Em meio a elas está Bora Bora, com uma laguna de água calma e transparente, rodeada por motus (ilhotas formadas por corais) e seus bangalôs característicos, construídos sobre a água. A região tem algumas das mais belas paisagens do mundo.

7- Havaí

Essas ilhas norte-americanas em meio ao Pacífico não têm apenas praias lindas e paisagens maravilhosas. O destino recebeu pessoas de todo mundo para formar sua população e cultura, tendo sido influenciado por polinésios, europeus, americanos e asiáticos.

Segundo a Abreu, tudo isso resultou em um lugar único, com um jeito muito leve e positivo de levar a vida. Essa forma de pensar está impregnada na atmosfera e deixa qualquer viagem ainda melhor, com muita tranquilidade e amor.

Locais românticos

Na galeria, confira imagens de alguns dos destinos indicados pela Abreu para o Dia dos Namorados.