Cris Dias posta foto com a mão na barriga e aumentam suspeitas de gravidez

28/05/2019 | 15:11



Cris Dias e Caio Paduan assumiram o namoro no fim de 2018, mas alguns fãs acreditam que eles já estejam pensando em aumentar a família! A apresentadora postou uma foto fofa ao lado do ator, e um detalhe chamou a atenção: ela está com a mão na barriga, aumentando os rumores de que de fato eles estão esperando pelo primeiro filho do casal!

Na legenda, Cris colocou apenas alguns emojis, dentre eles três corações. Isso, no entanto, já foi o suficiente para que fãs especulassem sobre a possível gravidez da apresentadora, que já é mãe de Gabriel Rodrigues, de seu casamento com Thiago Rodrigues. Alguns seguidores escreveram comentários como:

Gravidinhos, será?

Será que agora é uma menininha? Que venha com muita saúde!