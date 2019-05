28/05/2019 | 15:11



Bruna Marquezine posou deslumbrante para as lentes do fotógrafo Elvis Moreira, que publicou um gostinho dos cliques.

Em um deles, postado na terça-feira, dia 28, ela aparece na água, com um look transparente, mostrando algumas joias da H.Stern, campanha para qual as fotos foram feitas.

Os fãs, é claro, amaram:

Bruna Marquezine tinha que ser um elogio. Tipo Nossa, você está tão Bruna Marquezine hoje.

Essa mulher nasceu para brilhar.