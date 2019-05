28/05/2019 | 15:11



Will Smith é um dos maiores ídolos do cinema mundial - mas isso não o impediu de ir a uma sessão comum de Aladdin, na segunda-feira, dia 27, em Calabasas, Califórnia, nos Estados Unidos.

Ele é um dos astros do longa, e conseguiu entrar despercebido, após o começo do filme. No final, no entanto, ele se levantou e foi ovacionado pela plateia.

Simpático, ele posou para centenas de selfies antes de ir embora com sua família que o acompanhou na empreitada: a esposa Jada Pinkett e os dois filhos do casal, Jaden e Willow.