28/05/2019 | 14:12



A velocidade da movimentação do talude norte da mina de Gongo Soco da mineradora Vale em Barão de Cocais (MG) registrou nesta terça-feira, às 12h, novo aumento para 20,1 centímetros por dia, ante de 19,5 centímetros na medição anterior, feita às 8h, informou a Agência Nacional de Mineração (ANM).

Em alguns pontos isolados a movimentação avançou para 24,5 centímetros ao dia. Em nota na manhã desta terça, a Vale informou que está adotando medidas preventivas seja qual for o cenário em Barão dos Cocais e destacou, contudo, que as últimas análises da movimentação do talude norte apontam para a maior probabilidade de um deslizamento do material para dentro da cava.