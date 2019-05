Governador de SC diz que fará PPP para centro de eventos em Balneário Camboriú

28/05/2019 | 13:53



O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), afirmou nesta terça-feira, 28, que vai lançar até o fim do primeiro semestre a primeira experiência de parceria público-privada do seu governo, com o centro de eventos do Balneário Camboriú, que tem 30 mil metros quadrados e capacidade para 60 mil pessoas. "É uma das opções para explorar o turismo de negócios", comentou, durante evento de PPPs e concessões que ocorre em São Paulo.

Ele disse também que também vai oferecer hospitais públicos à iniciativa privada, pois os equipamentos representam 60% do orçamento do Estado para a área de saúde.

Também afirmou que o governo pretende levar à iniciativa privada um hotel que pertence ao Estado.

Moisés lembrou ainda que as rodovias do Estados não foram concedidas, mas ressaltou que pretende iniciar estudos, baseados nos que já foram feitos por Santa Catarina, para analisar a viabilidade de concessões das rodovias.