Internado, caso de Agnaldo Timóteo é grave e cantor não apresenta recuperação

28/05/2019 | 13:11



Como você já viu, Agnaldo Timóteo está internado no hospital após sofrer um princípio de AVC. O músico está recebendo cuidados médicos no Hospital Geral Roberto Santos em Salvador, na Bahia, e o mais recente boletim médico, divulgado nessa terça-feira, dia 28, não traz boas notícias:

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) comunica que o estado de saúde do cantor Agnaldo Timóteo se agravou nas últimas seis horas. No presente momento, o mesmo está respirando sob ajuda de aparelhos e encontra-se instável. A qualquer instante, a diretoria médica da instituição poderá liberar atualizações do quadro clínico do paciente. Familiares solicitam que todos os fãs mantenham vibrações positivas. Agnaldo Timóteo já foi admitido na unidade com perfil, naturalmente, de alto risco, tendo em vista sua idade - 82 anos - e as doenças associadas.

Além disso, o ESTRELANDO entrou em contato com filho de Agnaldo, Márcio Timóteo, que informou ainda o seguinte:

[O caso dele] é grave e ele não apresenta recuperação.