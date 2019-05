Festa de casamento de Justin e Hailey Bieber continua sendo adiada

28/05/2019 | 13:11



Os fãs de Justin Bieber ainda estão esperando pela festa de casamento com Hailey Bieber, mas parece que eles estão com o foco em outras coisas no momento. Segundo a revista People, o casal, que oficializou a união em setembro do ano de 2018, pretende realizar a cerimônia apenas quando o cantor estiver 100% recuperado de sua saúde mental.

- Hailey continua a dar apoio a ele. Os dois farão a cerimônia quando sentirem que estão prontos. A coisa mais importante para eles é a saúde mental de Justin, revelou uma fonte, afirmando em seguida que o cantor está muito melhor e se sentindo motivado a trabalhar em novas músicas após o tratamento.

- Parece que o tratamento dele ajudou muito, mudou a maneira como ele pensa. Justin está muito mais concentrado em viver um dia de cada vez. É quando ele começa a pensar muito à frente que fica estressado e sente pressão.

O cantor de 25 anos de idade começou a procurar tratamento para depressão em fevereiro e, desde então, tem desabafado em suas redes sociais sobre seu progresso.