Namorada do cantor Gabriel Diniz reativa conta no Instagram

28/05/2019 | 12:45



Karoline Calheiros completou 25 anos de idade. O namorado dela, o cantor Gabriel Diniz, iria para Maceió passar a data junto com a amada, mas um acidente aéreo interrompeu a história de amor dos dois. O avião que conduzia o cantor caiu nesta segunda-feira, 27. Nenhum dos três ocupantes sobreviveu.

Logo após a notícia da morte, Karoline apagou o perfil dela no Instagram. O casal era discreto nas redes sociais. Uma das últimas publicações que Gabriel fez com a namorada foi em maio de 2018, há exatamente um ano, quando Karoline fez aniversário. "Hoje é o dia dessa princesa. Parabéns, meu amor, que Deus lhe abençoe sempre, pois você merece tudo de melhor do mundo. Que seu sorriso continue levando paz e alegria a todos. Aproveite, comemore essa data realmente especial!", escreveu o cantor na época.

Na noite desta segunda-feira, 27, Karoline decidiu reativar conta no Instagram. Antes do ocorrido, ela tinha 40 mil seguidores. Ao reabilitar o perfil, que não é público, a namorada de Gabriel Diniz ultrapassou os 110 mil seguidores, por volta das 9h30 desta terça-feira.

O velório do cantor acontece em João Pessoa, na Paraíba, nesta terça, e é aberto ao público.