Com reforço de jogadores do Barça e do PSG, seleção volta aos treinos

28/05/2019 | 12:24



Após a folga dada no fim da manhã de domingo, a seleção brasileira volta a treinar nesta terça-feira, e agora com o grupo encorpado, de olho na Copa América. Arthur, Philippe Coutinho, Eder Militão, Daniel Alves e Marquinhos chegaram a Teresópolis nesta terça. Assim, Tite terá à disposição 16 dos 23 convocados.

Os cinco jogadores se unem a Thiago Silva e Alex Sandro, que chegaram na segunda, e aos outros nove que já estavam na Granja Comary: Ederson, Filipe Luís, Allan, Casemiro, Fernandinho, Richarlison, David Neres, Gabriel Jesus e Neymar. À tarde, o grupo treina com bola em um dos gramados do CT da seleção.

Após uma primeira semana de atividades intensas, mas com grupo reduzido, a seleção inicia um segundo período de treinos em Teresópolis já em condições de dar uma cara ao time que será utilizado na Copa América. Em entrevista na semana passada, o auxiliar técnico Cleber Xavier admitiu que o time titular já estava praticamente definido.

O primeiro compromisso dos convocados será no dia 5, em amistoso com o Catar, em Brasília. Para essa partida, Tite não terá todos os atletas que deverão alinhar para a estreia na Copa América, com a Bolívia, em 14 de junho.

Isso porque o goleiro Alisson, titular da seleção desde antes de Tite assumir o comando, vai disputar a final da Liga dos Campeões, no sábado, pelo Liverpool e deverá se apresentar apenas na véspera do jogo com o Catar. Assim, Ederson deverá ser o goleiro. O mesmo vale para o atacante Roberto Firmino, do Liverpool.