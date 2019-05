Mês das Noivas: app pode ajudá-la a conseguir itens importados para o casamento

Da Redação, com assessoria



28/05/2019 | 12:18

O casamento é uma das ocasiões mais especiais da vida. Por isso, tudo precisa sair perfeito. Porém, encontrar os itens do sonho pode ser algo trabalhoso e caro.

Uma solução que tem ajudado os brasileiros a ter acesso a produtos importados é o Grabr, um aplicativo de compartilhamento de bagagem que possibilita o acesso e compra de itens por meio de viajantes. Assim, é possível encomendar desde artigos para decoração, vestidos das madrinhas até o tão sonhado vestido de noiva. Está disponível para Android e iOS.

Thays Rodrigues casou no final de 2017 e conseguiu economizar 500% ao utilizar o aplicativo para encomendar os vestidos das suas seis madrinhas. “Pedimos as roupas pelo Grabr e pagamos R$ 250 em cada peça. Isso já com o valor da recompensa do viajante e taxa do app incluídos. No Brasil, vestidos parecidos estavam saindo por R$ 1.500 cada”, conta.

De acordo com a gerente de marketing da Grabr, Michele Chahin, comprar com a ajuda do aplicativo pode gerar economia de, em média, 70% dependendo do item. “Nos Estados Unidos, por exemplo, é possível encontrar acessórios para o penteado da noiva, como as tiaras, por US$ 17. Já no Brasil, os adereços podem custar três vezes mais”, afirma.

Como funciona para o comprador

Para gerar um pedido na plataforma é necessário inserir alguns dados do produto, como descrição e link de onde ele pode ser comprado no exterior. Com isso, viajantes indo ou voltando para estas localidades podem trazer o item. A taxa de recompensa é calculada pelo Grabr com base no preço do produto. O valor da comissão só é liberado para o viajante após a entrega ser efetuada. Em caso de problemas com o pedido e entrega, a startup reembolsa os valores pagos, garantindo a segurança das transações.

A vantagem do Grabr é que o comprador não precisa pagar altas taxas de frete nem esperar meses para receber o produto. Para os brasileiros, a economia costuma ser de 30% a 40%, em média, podendo chegar a 70% em épocas de campanhas promocionais, como a Black Friday.

