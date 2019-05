Iggy Azalea deleta redes sociais após vazarem fotos suas topless: Destruída emocionalmente

28/05/2019 | 11:11



Iggy Azalea deletou seu Instagram e seu Twitter após o vazamento de fotos suas em que aparece nua. Antes de excluir suas redes sociais, porém, a rapper divulgou um comunicado para falar sobre o assunto e explicar quais são essas fotos que foram divulgadas. Segundo informações do Independent, ela explicou o seguinte:

Recentemente algumas fotos não selecionadas da minha capa da revista GQ de 2016 foram vazadas para o público. Muitas mulheres importantes que foram capa da GQ estrategicamente colocaram as mãos e etc. estrategicamente cobrindo os seios e etc. Eu sempre achei que eram capas maravilhosas, então eu abracei a oportunidade. Eu nunca vi a capa de outras mulheres vazar, então me senti confortável (em um set fechado) para modelar para uma revista com grande reputação, sabendo que apenas as imagens com as minhas mãos cobrindo seriam consideradas para a impressão.

A amiga de Demi Lovato continua:

Eu nunca consenti tirar fotos topless para uma possível divulgação, ponto final. Não havia nenhuma razão para qualquer pessoa ter mantido essas fotos não selecionadas da sessão fotográfica. Estou surpresa e brava que elas não foram imediatamente deletadas após as imagens finais serem selecionadas.

Por fim, ainda conclui:

Se você já foi humilhada antes na frente de sua família e na frente daqueles com quem você se importa, talvez você consiga se identificar com o que eu estou passando. É como uma bomba nuclear que explode e não só te destrói emocionalmente, mas deixa um caminho de destruição em sua vida pessoal, afetando seus relacionamentos e também as pessoas que mais te importam também.

Ela resolveu deletar as redes sociais por causa da repercussão:

Eu tenho visto algumas coisas realmente cruéis escritas nas últimas 24 horas e é muita negatividade para eu lidar.

De acordo com o jornal inglês, Iggy pretende descobrir quem vazou essas imagens e tomar medidas legais para acusar criminalmente o responsável.