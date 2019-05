Dramaturgia alemã aborda atualidades e textos são discutidos

28/05/2019 | 10:42



O Goethe-Institut São Paulo promove uma série de encontros para discutir textos de novos autores teatrais alemães. Intitulada Dramatik!, a proposta é trazer temas relevantes à contemporaneidade a partir de seis peças teatrais recentes, contando com mediação de Marcia Nemer Jentsch. Os debates têm entrada franca e não é necessário fazer inscrição previamente. O Goethe-Institut fica na Rua Lisboa, 974, em Pinheiros.

O primeiro encontro abordará As quatro direções do Céu, de Roland Schimmelpfennig, de 2011, no dia 29 de maio, das 19h às 21h30, no Goethe-Institut, na zona oeste da capital paulista.

A peça, de um dos mais prolíficos autores alemães da atualidade, mostra a vida de quatro personagens que se unem por acaso após um acidente de caminhão. Cenas curtas contam uma história perturbadora que transita entre o banal, o bizarro e o romântico. O trabalho foi encenado em Porto Alegre, com direção de Camilo de Lélis, que é um dos convidados para o encontro.

A segunda edição de Dramatik! será no dia 26 de junho, com Os Contratos do Comerciante, de Elfriede Jelinek, ganhadora do prêmio Nobel em 2004. O texto, de 2009, mergulha no caos incontrolável do mundo das finanças. Os inúmeros escândalos e crises financeiras dos últimos anos servem de ponto de partida para uma peça que se afasta da realidade rumo ao exagero e à distorção. Os demais encontros ocorrem até outubro.

As peças traduzidas para o português integram o acervo da "Theaterbibliothek" do Goethe-Institut, que pode ser acessada por meio do site. (http://www.goethe.de/kue/the/nds/nds/bib/deindex.htm?wt_sc=theaterbibliothek)

Instruções para o acesso aos textos teatrais em português:

- Acesse o site;

- No canto direito, na parte de cima, selecione o idioma Português;

- Selecione por autor (por exemplo: Berg, Sibylle) ou idioma (Português, Brasil);

- Marque a peça escolhida e preencha o formulário;

- Clique no botão ''enviar formulário''.

A peça será enviada diretamente para o seu e-mail.