Bem-vindo, governador

28/05/2019 | 10:32



“É amigável ao meio ambiente, não há emissão de gases. Há eficiência, funcionalidade, velocidade e capacidade reunidos.” As frases são do governador João Doria (PSDB) e se referem ao monotrilho, sistema de transporte coletivo que a região espera que seja implantado na Linha 18-Bronze. O tucano destacou as qualidades do modal na solenidade que marcou a retomada da Linha 15-Prata, que vai ligar a Vila Prudente ao extremo da Zona Leste, na Capital, e funcionará exatamente nos mesmos moldes do previsto originalmente para servir o Grande ABC.

As declarações de João Doria não surpreendem. Gestor que conhece as melhores soluções de transporte coletivo do planeta, dado o seu conhecimento de mundo, seria incoerente que o governador dissesse o contrário de sistema reconhecidamente eficiente para o deslocamento em massa de passageiros, com segurança, rapidez e conforto. O que causa espanto é justamente o contrário, quando ele acena com a possibilidade de substituir trilho por corredor de ônibus na Linha 18.

Todo o louvor do governador ao modelo, todavia, não tem sido suficiente para que Doria se convença de que o já prometido Metrô é a melhor opção também para o Grande ABC. Por aqui, ele ainda considera a possibilidade de implantação do BRT, sigla em inglês para sistema de transporte rápido por ônibus. Diz que pressão política em nada ajudará na escolha do modal, uma consideração arriscada para quem, menos de dois anos atrás, recorreu com frequência à região em busca de apoio dos eleitores para chegar ao comando do Palácio dos Bandeirantes – e onde foi o mais votado em seis das sete cidades no primeiro turno.

Mas hoje é dia de celebrar. Ao reconhecer a eficiência energética e as qualidades do monotrilho, Doria reacende as esperanças do Grande ABC, cujos moradores e lideranças da sociedade civil organizada defendem a manutenção do modal na implantação da Linha 18. Os predicados do sistema sempre foram pauta deste Diário, que endossa mais esse justo anseio da comunidade regional. Seja bem-vindo à nossa causa, senhor governador!