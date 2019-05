Socorro tem aventura e sossego para o feriado de Corpus Christi

Redação



28/05/2019 | 10:18

Apesar de ser conhecida como “Cidade da Aventura”, Socorro, no interior de São Paulo, também oferece atrativos para quem gosta de sossego. O local conta com atrações para todos os tipos de viajantes que querem curtir o feriado de Corpus Christi (20/6) a apenas duas horas da capital paulista, na Serra da Mantiqueira.

Atrações

A cidade abriga parques, cachoeiras, pesqueiros, mirantes, atividades de arvorismo, escalada, trilha, rapel, tirolesa, stand up paddle, boia cross e voo livre. Além disso, é possível fazer rafting nas corredeiras do Rio do Peixe.

Já para descansar, relaxar e fugir da agitação dos grandes centros, Socorro revela uma natureza exuberante e a tranquilidade típica do interior. Já a área urbana conta com experiências agradáveis. O Centro Histórico, por exemplo, é repleto de casarões do início do século 20, com uma praça com banquinhos e jardim. No entorno, ruas estreitas e tranquilas, com bons restaurantes e sorveterias, completam o cenário.

Gastronomia

A gastronomia local também é outro ponto de interesse que encanta os turistas, principalmente no mês de junho, com as tradicionais festas juninas e a típica comida da fazenda.

Para quem gosta das festas do meio do ano e quer aproveitar o feriado religioso, dá para visitar a Igreja Matriz – Paróquia Nossa Senhora do Socorro -, construída em 1924.

Hospedagem no feriado de Corpus Christi

Alguns hotéis, pousadas e campings de Socorro prepararam pacotes especiais para o feriado de Corpus Christi. Confira as opções:

Hotel Recanto da Cachoeira

O Hotel Recanto da Cachoeira oferece quatro diárias com pensão completa por R$ 2.500 para duas pessoas. Crianças de 5 a 12 anos pagam R$ 700.

No feriado haverá música ao vivo e festa junina nas dependências. A infraestrutura conta com complexo aquático, salão de jogos, campo de futebol, playground, pesqueiro e monitores para crianças.

Pousada A Mata que Canta

Já a Pousada A Mata que Canta, que fica na colina do Parque de Aventura Monjolinho, junto à reserva florestal, tem pacote de três noites para duas pessoas a partir de R$ 1.680, com café da manhã e almoço.

Os hóspedes têm livre acesso ao parque e ganham uma cortesia à escolha, entre arvorismo, tirolesa, trilha do cipó ou escalada.

Pousada Cafuné

A Pousada Cafuné, por sua vez, tem chalés que comportam de duas a cinco pessoas e preços que variam de acordo com o número de hóspedes.

Quatro diárias para o casal, por exemplo, custam R$ 1 mil com café da manhã e chá da tarde incluídos. Além disso, o valor contempla também entrada para os Parques Vales da Pedra, com tirolesa e Kango Jango.

Chalés Santa Catarina

Outra opção para quem prefere chalés é a pousada Chalés Santa Catarina, que oferece quatro noites com café da manhã a partir de R$1.480, para duas pessoas.

Além disso, os hóspedes recebem duas massagens relaxantes e um tíquete para tirolesa voadora por hospedagem.

Pousada Pedra Bela Vista

Na Pousada Pedra Bela Vista, a estada acontece em cabanas rústicas, com direito a descontos para atividades como rapel, trekking e arco e flecha. A diária para uma pessoa custa a partir de R$ 125 com café da manhã.

A pousada fica dentro do parque de esportes e aventura que leva o mesmo nome, assim como o mirante que é o ponto mais alto de Socorro. Sua estrutura inclui, ainda, bar e restaurante com alimentação natural, com o típico pan de palo – um pão assado na fogueira e recheado com opções doces e salgadas.

Hotel Fazenda 7 Belo

Já o Hotel Fazenda 7 Belo fez pacote de três noites com pensão completa com preços a partir de R$ 2.135 para o casal. Ele inclui equipe de recreação infantil e infraestrutura diferenciada, que abrange horta orgânica, mini fazendinha, piscina aquecida, lago para pesca esportiva, campo de futebol, mini golfe e slackline.

Pousada Aliança

Na Pousada Aliança, que possui terraço, área de descanso, sauna úmida, sala de jogos e piscina aquecida ao ar livre, os pacotes de duas diárias custam a partir R$ 660 por casal.

Grande Hotel Vergani

No Grande Hotel Vergani, que fica no centro da cidade e tem sauna, piscina aquecida, salão de jogos e hidromassagem, os pacotes com três diárias custam a partir de R$ 825 para o casal, com café da manhã.

Pousada Igarapé

Já a Pousada Igarapé, também no centro, oferece entrada gratuita no Parque Monjolinho e 10% de desconto em qualquer atividade. O pacote com quatro diárias para casal custa a partir de R$ 1.420.

Pousada Vista Linda

A Pousada Vista Linda, a 10 km do centro da cidade, oferece pacotes com três diárias para casal a partir de R$ 265, com café da manhã. Como cortesia há uma caminhada de aproximadamente uma hora pelas trilhas que levam às cachoeiras que estão dentro da propriedade.

Camping Valle das Águas

Outra opção é ter uma experiência de acampamento no Camping Valle das Águas, que oferece o modelo Ready Camp por R$ 100 a diária, com café da manhã incluso. Durante o feriado acontecerá uma festa junina com quadrilha, fogueira e comidas e bebidas típicas.

