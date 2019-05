Após treta em Power Couple, Eliéser Ambrósio e Kamilla Salgados vão para DR

28/05/2019 | 10:11



Eliéser Ambrósio foi o vencedor da Prova dos Homens que rolou no último sábado, dia 25, no Power Couple Brasil. Ele, que já está acostumado com a vibe de reality shows, afinal, participou do Big Brother Brasil 13, acabou se descontrolando pela vitória no desafio contra Alexandre Folhas e deixou todo mundo chocado, até mesmo Gugu Liberato.

Agora, parece que o parananense está realmente disposto a fazer tudo para ganhar, mesmo que isso cause uma má impressão entre os colegas de confinamento. Na noite da última segunda-feira, dia 27, aconteceu a Prova dos Casais que precisou de muito esforço físico. André Coelho e Clara Maia saíram vitoriosos, mas foi Eliéser e a esposa que roubaram a cena. Os dois não conseguiram se destacar na prova e partiram para a DR desta semana junto de Folhas com Paula Pequeno - com quem já havia tretado - e André e Drika Marinho.

Assim que voltaram para a casa, o casal se mostrou confiante a respeito da berlinda e, flagrados pelas câmeras, declararam que irão curtir o máximo o confinamento até o resultado da DR, que acontece nesta terça-feira, dia 28. E aí, qual casal você acha que vais ser eliminado?