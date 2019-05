Marília Mendonça está namorando cantor sertanejo, saiba quem é!

28/05/2019 | 10:11



Marília Mendonça está namorando! De acordo com o colunista Leo Dias, a cantora sertaneja está se relacionando com Murilo Huff, que é cantor e compositor de música sertaneja, de Goiânia. Os dois se conheceram há pouco mais de um ano, quando a cantora gravou uma música de autoria dele. Eles também estão juntos na música Dois Enganados, gravada por Murilo e com participação da loira.

Nas redes sociais, Marília e Murilo já apareceram juntos em algumas fotos e tem fã que já até shippa os dois juntos. Nas últimas publicações de Murilo, Marília deixou alguns comentários e os fãs, claro, perceberam a interação entre os dois.

Hm.. senti um clima no ar!, brincou um fã.

Sua linda! Vocês formam um casal lindo, disse outra seguidora.

Entre os sucessos de Murilo Huff estão as músicas Modão Duído, gravada por Michel Teló, Zé Da Recaída, cantada por Gusttavo Lima, e outros sucessos gravados por Marília, como Bebaça, ByeBye e Bem Pior que Eu.