5 lugares para fazer um pedido de casamento no Alentejo

28/05/2019 | 08:18

O Alentejo, maior região de Portugal, sempre atraiu casais de várias localidades por esbanjar romance com suas paisagens e vistas de tirar o fôlego. Com vilas charmosas, cidades históricas, campos e castelos medievais, o que não faltam são opções de lugares para fazer um pedido de casamento especial.

Lugares para fazer um pedido de casamento no Alentejo

Campo de girassóis

Divulgação Campo de girassol no Alentejo

Entre a cidade de Moura, próxima à fronteira com a Espanha, e a vila de Vidigueira, há um belíssimo campo de girassóis. Cheio de vida e natureza, esse espaço ao ar livre desperta inúmeras sensações e pode ser o local perfeito para fazer o pedido.

Passeio de balão

Divulgação Passeio de balão permite admirar o Alentejo visto pelo alto

A natureza do Alentejo impressiona, e vê-la do alto pode ser ainda mais fascinante. Campos, vinícolas, colinas, lagos e povoados são belos elementos que compõem o cenário ideal para desfrutar de um vinho ou champanhe. Num passeio como este, vale a pena fazer a tão esperada pergunta.

Castelo de Monsaraz

Divulgação Vista do Castelo de Monsaraz

Monsaraz é uma pequena vila que fica rodeada por muralhas no extremo leste do Alentejo. A região, que inspira tranquilidade, conta com charmosas casinhas brancas e estreitas ruazinhas de pedra.

No topo de tudo há um castelo medieval, e é possível subir em uma de suas torres, de onde se tem a vista de uma paisagem deslumbrante de campos e do lago Alqueva. É um spot sublime para uma declaração de amor.

Passeio noturno

Divulgação Observação de estrelas é boa combinação para um pedido de casamento

A região do lago Alqueva é um lugar especial para observar estrelas, tendo recebido até um certificado da UNESCO. Não é preciso ter um telescópio. Basta olhar para cima durante a noite para ver como o céu é estrelado. Por esse motivo, o local se torna uma das boas opções de lugares para pedir alguém em casamento.

Cabo Sardão

Divulgação Litoral do Alentejo atrai turistas por sua beleza

Esta opção do litoral alentejano oferece uma paisagem marcante: um trecho de terra que se estende sobre o mar em um penhasco. Um pedido neste cenário garante uma visão grandiosa, com o Atlântico aos pés do casal. De quebra, os dois podem ver uma das poucas comunidades de cegonhas que fazem ninhos em rochas.

Igreja de Nossa Senhora da Conceição

Divulgação Igreja de Nossa Senhora da Conceição é um importante ponto turístico de Portugal

Para os mais religiosos, esta igreja não só é um monumento nacional de Portugal. Ela foi lar de Mariana Alcoforado, uma freira que teve uma célebre história de amor proibido com um soldado francês no século 17.

Localizada em Beja, a segunda maior cidade do Alentejo, ela conta com uma construção que equilibra o romântico e o gótico, garantindo um ambiente inigualável para o pedido.

