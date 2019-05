28/05/2019 | 07:03



A Braskem concluiu com a Controladoria Geral da União (CGU) e a Advocacia Geral da União (AGU) tratativas para assinatura de acordo de leniência, resultando em um desembolso adicional de R$ 410 milhões. É o mesmo acordo global de 2016, no qual a Braskem prometeu pagar quase US$ 1 bilhão para encerrar investigações de seu envolvimento nas investigações da Lava Jato.

O desembolso adicional ocorrerá em função dos cálculos e parâmetros utilizados pela CGU/AGU. O valor será pago em duas parcelas, nos anos de 2024 e 2025.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.