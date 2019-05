O fim da ascensão

28/05/2019 | 05:20



O cantor Gabriel Diniz, de 28 anos, autor do hit Jenifer, morreu nesta segunda, 27, vítima de um acidente de avião, no sul de Sergipe. O Corpo de Bombeiros de Estância, cidade próxima à região de mangue onde ocorreu a queda, recebeu as primeiras informações por volta das 12h30. No local, foram encontrados três corpos: do cantor, e do piloto Linaldo Xavier e do copiloto Abrãao Farias, ambos diretores do Aeroclube de Alagoas. O velório e o enterro do cantor, abertos aos fãs, serão realizados nesta terça, 28, em João Pessoa (Paraíba), cidade onde ele cresceu.

Diniz estaria de carona no avião, que partiu de Salvador rumo a Maceió, para fazer surpresa no dia do aniversário da noiva, Karoline Calheiros. No domingo, 26, ele havia realizado um show em Feira de Santana (BA). Depois, em suas redes sociais, postou fotos da apresentação e uma mensagem de agradecimento à cidade: "Sempre uma alegria voltar à Feira de Santana e ser recebido com tanta alegria e com tanta energia positiva. Obrigado pelo carinho, galera. Uma verdadeira multidão curtindo o nosso show, até a próxima se Deus quiser simmmmmm".

Horas depois da postagem, vieram as notícias da queda da aeronave e de sua morte. Em nota publicada em seu perfil, a produtora do artista, a Luan Promoções, confirmou as informações e lamentou. "Sua alegria estará para sempre em nossos corações! Não deixaremos perder a sua irreverência, você conquistou uma nação com o seu trabalho e carisma!!"

Nas redes sociais, houve uma grande comoção de fãs e amigos de Diniz. "Eu vivo dizendo que a vida é uma montanha-russa de emoções. Hoje a sensação que tenho é de que estou descendo sem freio uma curva radical demais (...). Tô há algumas horas paralisada tentando assimilar o golpe e recebendo a distância os abraços dos amigos", escreveu a atriz Mariana Xavier, que estrelou o clipe de Jenifer.

Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro, o avião não tinha licença para fazer táxi aéreo e era registrado apenas para voos de instrução. Ele também estava em situação de penhora. A aeronave poderia, porém, ser utilizada para uso pessoal dos diretores, e estava com a manutenção em dia, segundo o Aeroclube. O acidente será investigado pela Aeronáutica por meio do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), com o objetivo de evitar novas ocorrências semelhantes. Investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II) trabalham na ocorrência.

Mamonas e Cristiano Araújo. Jenifer, o arrocha (mistura de axé e forró) que ficou célebre na voz de Gabriel Diniz, foi um dos grandes hits do carnaval em 2019. A canção estava no ar desde setembro de 2018, mas foi no início de 2019 que começou a ganhar as paradas. Foi a música que projetou o cantor e o tornou conhecido nacionalmente.

Diniz nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas foi em João Pessoa, na Paraíba, onde começou a carreira, como vocalista de bandas de forró. Antes de começar a incursão pela carreira solo, ele fez parte das bandas Forró na Farra e Cavaleiros do Forró. Em 2016, assinou com a gravadora Sim Music, por onde lançou os álbuns de estúdio GD Verão, em novembro de 2016, e GD, em setembro de 2017, além de dois discos ao vivo. Fez sucesso cantando forró, arrocha e sertanejo. Em fevereiro, lançou seu primeiro álbum pela Universal, GD À Vontade, que traz uma versão acústica de Jenifer. Antes do hit, divulgado no final de 2018, o cantor já havia feito parcerias com Wesley Safadão (Acabou, Acabou) e Jorge & Mateus (Paraquedas). Assim como aconteceu com outros artistas como Mamonas Assassinas e Cristiano Araújo, a morte trágica de Gabriel Diniz interrompeu a carreira de um artista no auge de da fama.

