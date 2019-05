Greve na Móveis Bartira completa hoje uma semana

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



28/05/2019 | 07:15



A paralisação na indústria de móveis Bartira, localizada em São Caetano, completa hoje uma semana. Ao todo, são 1.500 funcionários em greve, que reivindicam mudanças na jornada de trabalho. O prejuízo da empresa por conta da movimentação – estimado em R$ 2 milhões por dia – já chega a R$ 12 milhões.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Caetano, que também representa os da indústria mobiliária, Edison Bernardes, a expectativa é a de que a moveleira retome o diálogo com a entidade. “Se isso acontecer, é um bom sinal para a gente resolver esse impasse ao qual chegamos e negociar.”

Na última semana, audiência de conciliação realizada no TRT (Tribunal Regional do Trabalho) terminou sem acordo. A previsão é a de que a greve se estenda até o dia 3 de junho, já que depois da data há a expectativa de julgamento da greve pelo órgão. Os trabalhadores pleiteiam que a empresa altere a escala atual de segunda-feira a sábado para segunda a sexta. Questionada, a Móveis Bartira afirmou que desde o início das manifestações “tem se mantido disponível ao diálogo, como sempre o fez, para debater reivindicações de seus colaboradores e as entidades sindicais.”