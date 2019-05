Sto.André e S.Bernardo são contempladas com ambulâncias

Da Redação



28/05/2019



As prefeituras de Santo André e São Bernardo receberam, ontem, em evento realizado na cidade de Sorocaba, Interior do Estado, ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Cada unidade, doada pelo Ministério da Saúde, custou aproximadamente R$ 172 mil.

Em Santo André, foram quatro equipamentos recebidos. Com essa entrega, o município chega à marca de 100% da renovação da frota total do Samu. Já São Bernardo foi contemplada com cinco ambulâncias para o serviço.

“A renovação da frota de ambulâncias e de veículos para transporte de pacientes reflete o esforço da nossa gestão para transformar a saúde do município. Já somamos 11 ambulâncias Samu e total de 30 carros destinados à remoção e ao transporte na saúde. Um contraponto com o cenário de abandono verificado no início de 2017, com automóveis sucateados e danificados”, comentou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Em seu perfil no Facebook, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) destacou que, com os novos modelos, a promessa é “melhorar o serviço de urgência e emergência e oferecer atendimento mais eficiente à população”. Ao todo, a cidade conta com 14 ambulâncias, sendo 12 do modelo básica e duas avançadas, com suporte de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

RENOVAÇÃO

A renovação da frota da saúde de Santo André foi iniciada em novembro de 2018 com a entrega de duas ambulâncias de suporte avançado do Samu e duas motolâncias. Nos meses de fevereiro e março, mais cinco ambulâncias e sete veículos passaram a ser utilizados para transportar pacientes em tratamentos e exames dentro e fora do município. No início de maio, foram entregues três carros Chery QQ para a atenção domiciliar, cinco ambulâncias de suporte básico do Samu, veículo de apoio ao Samu e automóvel de intervenção rápida. Desde 2013 a frota não era renovada.