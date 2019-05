CGMs de Rio Grande da Serra iniciam formação de quatro meses

Da Redação



28/05/2019 | 07:01



A primeira turma de GCMs (Guardas-Civis Municipais) de Rio Grande da Serra iniciou, ontem, curso de ingresso na corporação, realizado pelo Centro Regional de Formação em Segurança Urbana, mantido pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. No total, 28 integrantes passarão pelo treinamento, que deve durar cerca de quatro meses.

As aulas serão realizadas no centro regional de formação, em São Bernardo. A grade curricular é composta por 35 disciplinas, incluindo administração pública, sistema brasileiro de segurança pública, direito penal, direitos humanos, segurança escolar, mediação de conflitos, Libras e armamento. Os GCMs de Rio Grande da Serra também terão aulas de tiro defensivo na preservação da vida, também conhecido como Método Giraldi, e de direção de viaturas.

Durante a cerimônia, o prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania23) afirmou que a formação dos GCMs significa a concretização de um sonho do município. “Este é um dia muito importante, pois Rio Grande da Serra era a única cidade da nossa região que não tinha Guarda Civil Municipal”, ressaltou.

OBRAS

O governador do Estado, João Doria (PSDB), liberou, em março, de R$ 146 mil em recursos para construção da primeira base da GCM de Rio Grande da Serra. O montante refere-se a emenda parlamentar feita por indicação do deputado estadual Estevam Galvão (DEM), com base eleitoral em Suzano. De acordo com o prefeito Gabriel Maranhão, a futura estrutura tem previsão de abrir as portas até o fim de junho – está sendo instalada em prédio situado na Avenida José Bello, na Vila Conde.