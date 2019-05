Transporte fretado pode parar na região

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



28/05/2019 | 07:30



Cerca de 4.000 trabalhadores de empresas prestadoras de transporte fretado podem entrar em greve a partir desta quinta-feira. A paralisação tem chances de acontecer se os profissionais, que estão em negociações da campanha salarial, não aceitarem nova proposta do sindicato patronal, que inicialmente ofereceu 3% de aumento salarial, índice abaixo da inflação dos últimos 12 meses.

De acordo com o Sintetra (Sindicato dos Rodoviários do ABC), a proposta também não previa reajuste na PLR (Participação de Lucros e Resultados) nem no vale-refeição, além de mudança do plano odontológico. De acordo com o vice-presidente da entidade, Leandro Mendes da Silva, a oferta foi recusada pelos trabalhadores em assembleia realizada na última semana.

“A proposta de correção precisa ficar, no mínimo, acima do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) dos últimos 12 meses, que ficou em 5,07%. Não tem como defender oferta com índice menor do que isso”, destacou o sindicalista.

O Sintetra apresentou contraproposta de 10% de aumento nos benefícios (PLR e refeição) e 7% no valor dos salários. Resposta é aguardada até amanhã, quando está agendada nova assembleia na sede do sindicato. Caso isso não aconteça, os trabalhadores devem votar pela paralisação, que teria início na quinta-feira.

“Os empresários alegam que houve alta no preço do óleo diesel, do pneu e de outros custos. Mas os custos do arroz e do feijão também aumentaram, assim como o do botijão de gás, e o trabalhador não pode ser penalizado por conta disso, recebendo valor abaixo da inflação”, destacou Silva.

Caso a paralisação aconteça, as grandes empresas da região, cujo transporte de funcionários depende dos ônibus fretados, serão afetadas. O Sintetra afirmou que já avisou montadoras e demais companhias sobre a possibilidade.

O OUTRO LADO - De acordo com o Sinfret (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento do Estado de São Paulo), entidade que representa média de 18 empresas no Grande ABC e que é a outra parte da negociação, contraproposta deve ser apresentada hoje. A entidade também destacou que está fazendo o possível para fechar acordo, mas que as empresas passam por diversas dificuldades neste ano. Entre elas, está o preço do combustível. O diesel, que tinha parte subsidiada pelo governo federal e teve seu preço reduzido após a paralisação dos caminhoneiros em maio do ano passado, voltou a subir. Além disso, o atual governo optou por não continuar com essa política. Atualmente, a média do preço do combustível da região é de R$ 3,53 o litro, de acordo com dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Combustíveis), podendo chegar a até R$ 3,75.

Outra questão citada por empresários do setor de frete é o rescaldo da crise econômica dos últimos anos. Isso porque muitas das grandes companhias, as quais as empresas de transporte prestam serviços, reestruturam os quadros dos funcionários, com demissões e férias coletivas.

Apesar de o Sinfret representar 18 associadas, a estimativa é a de que cerca de 100 empresas atuem no ramo do transporte fretado no Grande ABC.

