Cachorrão contrata sexto reforço para Copa Paulista

27/05/2019 | 21:50



Em ritmo intenso de treinamentos visando a disputa da Copa Paulista, o EC São Bernardo continua em busca de reforços. Ontem, a diretoria anunciou a sexta novidade para o torneio. Trata-se do atacante Emerson, 21 anos, que chega emprestado do São Bernardo FC. Antes, já haviam chegado os goleiros Kaique e Vinícius, o zagueiro Dema, o lateral-direito Messias e o meia Francisco Alex.



Emerson, que também tem passagem pelo Caldense-MG, destacou a oportunidade de jogar pelo Cachorrão. “Conheço a história do clube e sei do seu tamanho. Acredito que é boa chance até por ser a primeira vez que o time irá disputar a Copa Paulista. Então, venho muito motivado e espero corresponder dentro de campo”, disse ele, que já treina com o elenco.



Até por isso, Emerson exaltou que o EC São Bernardo irá brigar pela classificação. “O grupo que a gente está é muito qualificado, com times da região. Porém, como eu disse, o Cachorrão é muito grande e temos elenco bom para brigar pela classificação. Sou jovem, mas vou tentar passar minha vontade a todos os atletas, sempre tentando dar o meu melhor”, completou.