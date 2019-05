São Bernardo atrasa em dez meses obra da piscina do Baetão

Só em outubro



28/05/2019 | 07:00



A população de São Bernardo terá de esperar mais algum tempo para voltar a usar a piscina do complexo poliesportivo do Baetão, localizado no bairro Baeta Neves. Prometida pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) para dezembro de 2018, em vídeo publicado no seu Facebook em março de 2018, a obra de reestruturação no local ainda está em fase inicial e a nova previsão do Paço é que seja entregue apenas no fim de outubro.



Além do prazo, subiu também o custo total do projeto. Quando anunciou a reforma, em março de 2018, o prefeito Orlando Morando disse que a obra iria custar R$ 950 mil, sendo que, deste valor, R$ 600 mil seriam bancados pelo governo federal e, o restante, pago pelo município. Como demorou para iniciar a reforma, São Bernardo teve de devolver, em dezembro, a contrapartida liberada pela União e a Prefeitura terá de custear sozinha a obra, no valor total de R$ 1.755.700, já que, segundo o secretário de Esporte e Lazer, Alex Mognon, houve mudanças significativas no projeto inicial com a inclusão de uma piscina para aulas de hidroginástica, construção de vestiários, reforma do telhado e adequações de acessibilidade.



“Tinha licitação contratada de 2016 com parte dos recursos do governo federal. No fim do ano passado foi publicado decreto presidencial para que todos os recursos que não foram executados fossem devolvidos à União. Assim, devolvemos (os R$ 600 mil) e o prefeito colocou recursos próprios”, explicou Mognon. “Como tocaríamos a obra com dinheiro do município, incluímos outra piscina para hidroginástica, reforma do telhado, construção de vestiários e resolvemos a questão da acessibilidade”, acrescentou.



O secretário justificou o atraso de nove meses entre o anúncio do prefeito Orlando Morando, em março de 2018, e a abertura do processo de licitação, em dezembro, alegando que aconteceram “alguns problemas burocráticos” e que “algumas empresas contestaram judicialmente a vencedora do processo”, a Dekton Engenharia e Construção Ltda., empresa que tem sede no bairro da Água Branca, em São Paulo. “Mas agora as obras estão a todo vapor. Estive conversando com os responsáveis da empresa e acredito que consigamos antecipar a entrega para o início de outubro”, prometeu Mognon.



A piscina do Baetão está fechada há cinco anos, desde que apresentou problemas estruturais. A praça esportiva tem capacidade para receber até 3.000 pessoas por mês para aulas de natação e hidroginástica que, após a obra pronta, devem ser oferecidas gratuitamente pela Prefeitura.