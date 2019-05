Primeira edição do ano da ação social do Diário supera expectativa

Aline Melo

28/05/2019 | 07:00



Foi com animação e grande participação do público que a EE Padre Alexandre Grigolli, no bairro Nova Gerty, em São Caetano, recebeu a primeira ação de 2019 do Diário do Grande ABC nos Bairros, que chega à 14ª edição.

As pessoas que estiveram no local, no sábado, das 9h às 15h, tiveram acesso à orientação gratuita e jurídica, medição de glicose, aferição de pressão, esmaltação, limpeza de pele, palestra sobre saúde bucal e corte de cabelo masculino. Para as crianças, a alegria ficou por conta da confecção de livro coletivo, barraca do algodão-doce, pintura facial, brinquedo inflável, cama elástica e a oficina de basquete. No total, foram 1.146 atendimentos.

A professora coordenadora do programa Escola da Família, Rosangela Marotti, 48 anos, comemorou a volta do evento à unidade, que desde 2013 não recebia a ação social. “A participação do público superou as nossas expectativas. É um momento único, de pertencimento para a comunidade escolar”, declarou.

A doméstica aposentada Delma Ribeiro, 72, é bisavó de um aluno da escola e aproveitou a oportunidade para esmaltar as unhas, uma das atividades mais procuradas durante todo o dia. “Achei muito bacana. É importante para a população um evento desses”, afirmou. A auxiliar de classe Cristi Helen Arenas, 25, além de pintar as unhas, fez a medição de glicose no sangue. “É a primeira vez que participo e estou gostando muito”, declarou.

A estudante do 6º ano do ensino fundamental Ingrid Albérico Alencar, 11, aproveitou enquanto a mãe fazia limpeza de pele para brincar na cama elástica. “É meu primeiro ano nessa escola e, com certeza, esse foi o melhor dia até hoje”, afirmou. Ágata Isabelly Lima de Souza, 9, veio de Rio Grande da Serra com os pais. Além de se divertir nos brinquedos, fez amizade com Ingrid. “Já somos melhores amigas.”

Para o presidente do Instituto Sustentabilidade, Tiago Kawakami, 29, que nesta edição ofertou a pintura facial e o algodão-doce, a parceria no Diário do Grande ABC nos Bairros é a oportunidade de expandir a atuação em temas como meio ambiente e direitos humanos das minorias. “Em comunidades mais carentes, nosso trabalho, por meio do Exército do Bem, também inclui oficinas e a gente se aproxima dessas pessoas, podendo firmar novas parcerias”, afirmou.

Ao fim do evento, foram sorteadas dez cestas básicas entre os participantes.

Com temas atuais, teatro de fantoches promovido pela GCM agrada

Já se tornou tradição no Diário do Grande ABC nos Bairros a apresentação do teatro de fantoches da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano. Abordando temas atuais, como combate ao bullying e alimentação saudável, as apresentações, que já acontecem há dez anos, agradaram adultos e crianças.

A estudante Isabelly Vitória Santos Rodrigues, 17 anos, era um dos cerca de 30 expectadores que acompanhavam a esquete. “A abordagem deles é muito boa, especialmente para as crianças, que começam a definir o que é certo e errado”, opinou. Aluna do 6º ano do ensino fundamental, Ingrid Albérico Alencar, 11, se divertiu com os personagens. “Ri tanto que até doeu a barriga”, afirmou.

“É uma oportunidade de estreitar os nossos laços com a população, passando, de forma lúdica, mensagens sobre segurança no trânsito, combate ao bullying, alimentação saudável e inclusão social”, afirmou a encarregada do teatro, GCM 3° classe Aldenilda Rocha, 44.

Há uma década mantendo a parceria no evento, o grupo de oito guardas percorre todas as cidades da região com o teatro de fantoches. “É um momento em que a nossa imagem não está só associada à segurança pública, ao combate ao crime, e isso é muito positivo”, completou.

Quem também falou de prevenção foi a representante da Enel, empresa responsável pela distribuição de energia na região, Rosicleia da Silva, 36. Com materiais impressos, como panfletos e revistas em quadrinhos, os participantes da ação social foram alertados sobre os riscos da rede elétrica. “A maior parte dos acidentes ocorre com pipas e obras perto das fiações”, explicou.