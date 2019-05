Luan treina e deve reforçar o São Paulo contra o Bahia; Nenê sofre pancada

27/05/2019 | 19:45



Após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, o São Paulo voltou a treinar na tarde desta segunda-feira no CT da Barra Funda. A novidade na atividade foi o volante Luan, que foi desfalque no clássico do último domingo por conta de uma entorse no tornozelo direito. O jogador deve reforçar o clube tricolor na partida diante do Bahia, nesta quarta, em Salvador, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Luan treinou normalmente com bola com os reservas. Os titulares do clássico realizaram trabalhos na academia e depois correram em volta do campo. Na última parte da atividade, o meia Nenê sofreu uma pancada nas costas, foi atendido ainda no gramado e teve de deixar o treinamento mais cedo.

O São Paulo volta a treinar na tarde desta terça-feira, quando a imprensa poderá acompanhar apenas o aquecimento dos jogadores. Em seguida, a delegação embarca para Salvador.

Como perdeu o duelo de ida por 1 a 0 no estádio do Morumbi, na capital paulista, o São Paulo precisa de uma vitória para avançar na Copa do Brasil. O jogo contra o Bahia será nesta quarta, às 21h30, na Arena Fonte Nova. Não há critério de gol fora de casa na competição.