Vinícius Eutrópio confirma Guarani com três mudanças para encarar o Brasil-RS

27/05/2019 | 17:56



A derrota para o Criciúma por 1 a 0, na semana passada, deixou o técnico Vinícius Eutrópio muito insatisfeito, tanto que serão realizadas três mudanças no time titular para o jogo desta terça-feira, quando o Guarani recebe o Brasil, de Pelotas (RS), em Campinas (SP), pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Não adianta a gente querer achar muitas respostas. Faltou só o gol. O que temos que pegar de bom? A gente está começando a ter um respeito dos adversários e precisamos usar isso. Temos que canalizar tudo que fizemos nos jogos fora para usarmos amanhã (terça-feira)", comentou o treinador.

Duas dessas alterações já estavam previstas. Poupados contra o Criciúma, os laterais Lenon e Inácio retornam nas vagas de Léo Príncipe e Diego Giaretta, respectivamente. No meio de campo, Deivid Souza não agradou e sai para a entrada de Felipe Amorim, já que Mateusinho foi expulso em Santa Catarina.

Última contratação feita pela diretoria, o volante Igor Henrique está com a documentação regularizada e vem treinando desde semana passada com os novos companheiros. Nesta terça-feira, porém, ele vai começar como opção no banco de reservas.

Na beira da zona de rebaixamento com cinco pontos, o Guarani deve entrar em campo assim: Giovanni; Lennon, Ferreira, Xandão e Inácio; Deivid, Ricardinho, Felipe Amorim, Arthur Rezende e Éder Luis; Diego Cardoso.