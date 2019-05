Moby pede desculpas após falar de Natalie Portman em biografia

27/05/2019 | 17:11



O cantor Moby se desculpou após a polêmica envolvendo Natalie Portman. O cantor lançou uma biografia onde afirmou ter namorado a atriz, mas ela não se lembra do fato da mesma maneira que ele, e afirmou que ficou surpresa ao saber que ele caracterizou o período como namoro, já que se lembrava do período como um homem bem mais velho tendo um comportamento bizarro com ela.

Moby então se desculpou:

Do Moby, um pedido de desculpas. Ao passar do tempo, compreendi que muitas das críticas relacionadas à inclusão da Natalie em Then It Fell Apart são válidas. Eu também reconheço que foi realmente insensível da minha parte em não informá-la das referências a ela no livro e de não ter respeitado completamente sua reação. Tenho muita admiração por Natalie, sua inteligência, criatividade e ativismo pelos direitos dos animais, e odeio sentir que posso ter causado estresse a ela e sua família. Tentei tratar todos que incluí no livro com dignidade e respeito, mas, de qualquer maneira, foi realmente falta de consideração não deixá-los a par do que estava no livro antes do lançamento. Então, por isso peço desculpa para Natalie e para outras pessoas sobre quem escrevi sem avisar com antecedência. Também aceito que, por conta da diferença de quase 14 anos entre eu e Natalie, deveria ser mais respeitoso e responsável quando Natalie e eu nos conhecemos, quase 20 anos atrás.