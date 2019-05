Comissão Especial da reforma realiza última semana de audiências públicas

27/05/2019 | 17:06



A Comissão Especial da reforma da Previdência realizará nesta semana as últimas audiências públicas para debater a matéria, antes de o relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), apresentar o seu parecer. Dentre os convidados estão secretários do ministério da Economia e especialistas tanto da área acadêmica quanto de organizações relacionadas ao tema.

Na terça, 28, o colegiado debaterá a aposentadoria para mulheres a partir das 14h30. Foram convidadas a professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro Denise Lobato Gentil, a pesquisadora no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Joana Mostafá, a presidente da Superintendência de Seguros Privados, Solange Paiva Vieira, e a professora na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie Zélia Luiza Pierdoná.

Na quarta-feira, 29, a comissão se reunirá no mesmo horário para discutir o regime de capitalização e avaliação atuarial. Devem participar do debate o professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais e professor adjunto da Universidade do Rio de Janeiro, Fabio Zambitte, o professor do Instituto de Economia da Unicamp Guilherme Santos Mello, o secretário de Previdência no Ministério da Economia, Leonardo José Rolim Guimarães, e o pesquisador no BNDES Sérgio Guimarães Ferreira.

Na quinta, 30, pela manhã, a comissão especial tratará do ponto sobre a transição e a desconstitucionalização de pontos da Previdência. Foram convidados o secretário Especial Adjunto de Previdência e Trabalho no Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal, o diretor de Programa na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho no Ministério da Economia, Felipe Mêmolo Portela, o presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, Rudinei Marques, e a pesquisadora da Fiocruz Sônia Fleury.