28/05/2019 | 07:00



As confusões vividas por Homer, Marge, Bart, Liza e Maggie fazem parte da cultura pop há gerações e ainda atraem a atenção do público. A saudade para episódios inéditos termina nesta semana, quando a Fox estreia a 30ª temporada do seriado Os Simpsons. O canal da rede paga exibe as histórias inéditas da família amarela nas quintas-feiras, sempre a partir das 22h, sendo que a noite de abertura contará com apresentação de três capítulos em seguida.

A contagem regressiva especial tem tomado conta da programação da Fox durante todo o mês de maio. O canal tem realizado o especial Maratona 30 Anos em 30 Dias, exibindo uma temporada completa por dia até quinta-feira. Na data, a partir das 12h30, haverá apresentação de episódios considerados icônicos para aquecer o público. Total de 23 histórias faz parte da nova leva de produções.

Criado pelo norte-americano Matt Groening, o sitcon animado nasceu em 1987, como pequeno quadro dentro do programa The Tracey Ullman Show (1987-1990). As histórias mais completas deram as caras dois anos depois, com o início do seriado, considerado o de maior duração de todos os tempos a ser exibido no horário nobre da televisão.