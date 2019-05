Marinho é apresentado no Santos e demonstra confiança para substituir Rodrygo

27/05/2019 | 16:35



A diretoria do Santos apresentou nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, em Santos, o atacante Marinho, envolvido em uma troca com o zagueiro David Braz, que será repassado ao Grêmio após o fim de seu empréstimo ao Sivasspor, da Turquia. Além de ceder o defensor em definitivo, o time da Vila Belmiro vai pagar ainda R$ 4,5 milhões.

Aos 28 anos, Marinho assinou contrato até o final de 2022, vai vestir a camisa 31 e é apontado como o substituto de Rodrygo, que vai se apresentar no Real Madrid em junho. "Responsabilidade muito grande. É um grande jogador que está indo para um gigante da Europa. É uma pena ter ele por pouco tempo, mas vamos fazer o possível para substituí-lo à altura. (O técnico Jorge) Sampaoli também conversou comigo, me deu boas vindas e disse que quer contar comigo", disse.

Perguntado se espera acabar com o jejum de três jogos sem gols da equipe santista, Marinho, como sempre, foi bem-humorado. "Se eu conseguisse dar certeza que posso fazer gol todo jogo, seria ótimo. Eu jogaria na Mega Sena também. Mas temos um grupo bom, muito qualificado. Os gols sairão na hora certa e espero fazer muitos gols aqui", disse o atacante, que está disposto atuar qualquer posição. "Para estar entre os 11, jogo até de zagueiro".

A diretoria do Santos corre para regularizar a situação de Marinho para que o jogador tenha condições de atuar neste domingo diante do Ceará, às 16 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante esteve neste domingo na Vila Belmiro, onde assistiu ao empate sem gols contra o Internacional. "Foi muito bom. Já conhecia alguns atletas e vinha conversando com eles há algumas semanas. Neste domingo fiquei assistindo ao jogo e é ruim ficar de fora. Mas vendo o clima do estádio, estou ansioso para jogar", comentou.

Sobre o meme do "Sabia não", entrevista divertida quando era jogador do Ceará, Marinho afirmou que foi bom para a sua carreira. "Deu dinheiro para mim. É bem legal, mas também sou um cara sério, as pessoas até estranham porque não sabem que eu também sou sério".

Marinho é o nono reforço do Santos em 2019. O goleiro Everson, o zagueiro Felipe Aguilar, os laterais-esquerdos Jorge e Felipe Jonatan, os volantes Jean Lucas e Jobson, o meia Cueva e o atacante Soteldo foram os outros contratados para formar o elenco de Sampaoli.

O Santos é o quinto colocado no Brasileirão com 11 pontos, mesma pontuação de Corinthians e São Paulo, mas o time perde no saldo de gols. Na Copa do Brasil, a equipe santista faz o jogo de volta das oitavas de final contra o Atlético-MG, no dia 6 de junho, em São Paulo. O primeiro duelo, em Belo Horizonte, terminou empatado sem gols.