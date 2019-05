Luchelle Furtado



27/05/2019 | 16:18

Em menos de duas semanas será dado o ponta pé inicial para o inicio da Copa do Mundo de Futebol Feminino na França, que começa em 7 de junho. O jogo de abertura será das anfitriãs contra as sul-coreanas, no Parque dos Príncipes, em Paris, às 16h (horário de Brasília).

O Brasil estreia dois dias depois, em Grenoble, e encara a seleção da Jamaica, às 10:30 (horário de Brasília). Para te ajudar a ficar por dentro do mundial, o Rota de Férias selecionou separou as cidade que sediarão o torneio. Confira:

Copa do Mundo de Futebol Feminino na França