Costa Pacifica vai voltar para o Brasil na temporada 2020

Redação



27/05/2019 | 15:18

Após dois verões seguidos no Caribe, o navio Costa Pacifica vai retornar à América do Sul para a temporada 2019/2020. Com embarques do Rio de Janeiro, o transatlântico realiza sete viagens, com oito noites de duração cada, rumo à região do Prata.

Costa Pacifica: roteiro

Entre dezembro de 2019 e março de 2020, o hóspede brasileiro tem a oportunidade de conhecer as cidades de Buenos Aires (Argentina) e Montevidéu (Uruguai) de uma única vez. O itinerário do navio também inclui escalas em Búzios, Ilha Grande e Ilhabela.

O primeiro cruzeiro do Costa Pacifica parte no dia 31 de dezembro para a celebração da virada de ano. O roteiro de sete noites proporciona ao viajante a experiência de passar o Réveillon de 2020 em Copacabana assistindo ao espetáculo da queima de fogos.

Outro destaque é o Carnaval em alto-mar. Em 16 de fevereiro, o hóspede embarca para um período de diversão em família ou com os amigos. O navio vai renuir uma programação temática a bordo, com direito a festas à fantasia e diversas atividades para crianças, jovens e adultos.

A temporada 2019/2020 do Costa Pacifica na América do Sul também será marcada pelos cruzeiros de travessia Itália-Brasil e Brasil-Itália, com 15 e 17 noites de duração, respectivamente. Nesses roteiros, o turista faz um tour por diferentes lugares e culturas. Entre os destinos visitados pelas travessias transatlânticas estão Savona, Gênova, Marselha, Barcelona, Málaga, Arrecife, Santa Cruz de Tenerife, Rio de Janeiro, Recife, Maceió e Salvador.

Quem viajar a bordo do navio vai poder vivenciar algumas experiências. Entre as atrações, está o Spa Samsara, o centro de bem-estar com diversos tratamentos terapêuticos e estéticos, cinco piscinas, sete jacuzzis, cinema 4D e 13 bares.

A gastronomia fica a cargo dos cinco restaurantes, onde são servidas mais de 400 opções de pratos. Além da tradicional muçarela de búfala, produzida a bordo, as pizzas e massas feitas 100% com fermento natural, os hambúrgueres gourmet elaborados com carne italiana, o gelato italiano e os vinhos da região de Trentino. No quesito entretenimento, as festas temáticas e o show de talentos The Voice of The Sea são os destaques.

Destinos na América do Sul

Na galeria, confira quais destinos merecem ser conhecidos na América do Sul.