Sabrina Sato encanta ao mostrar primeira refeição de Zoe nas redes sociais

27/05/2019 | 15:11



O tempo está passando depressa! A mamãe babona Sabrina Sato compartilhou com seus seguidores um vídeo para lá de especial em que Zoe aparece fazendo a sua primeira refeição!

O registro conta com a presença do papai Duda Nagle e nele a pequena faz uma lambança com uma papinha de abacate amassado! Entretanto, apesar de ter se divertido com a comida, ela não quis colocar a fruta na boca e até fez caras e bocas quando seus papais insistiram!

No vídeo, a mamãe explicou que como Zoe está com cinco meses de idade, eles resolveram começar a dar fruta, mas que estavam indo com calma e que aquilo era apenas uma degustação. Ela contou também que quando sua filhota completar mais um mês de vida, ela começará a comer outros sólidos.

Na legenda que acompanhou o momento para lá de especial, Sabrina explicou melhor o que já havia mencionado no vídeo e ainda fez uma revelação para lá de fofa sobre o porquê escolheu abacate como a primeira comida de Zoe:

Pais de primeira viagem na introdução alimentar da filhota. Até então, a Zoe se alimentou exclusivamente de leite materno. Mas, agora que ela tá pertinho de completar seis meses começamos a introdução de frutas amassadas, depois de consultar o pediatra e a nutricionista. Escolhemos o abacate porque é uma das minhas frutas prediletas e do Duda também. E vamos com tudo, porque se a Zoe puxar o papai e a mamãe, não vai sobrar abacate para contar história.

Já nos comentários, alguns famosos deixaram recadinhos sobre o momento fofura! Enquanto Maisa deu risada da lambança da pequena, Renato Aragão colocou um emoji de coração e Murilo Rosa declarou:

Que delícia! Aproveitem!

É! Essa família sabe mesmo aproveitar a vida, né?