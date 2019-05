Gabriel Diniz, cantor do hit 'Jenifer', morre em acidente de avião

27/05/2019 | 15:03



O cantor Gabriel Diniz, de 28 anos, morreu nesta segunda-feira, 27, em um acidente de avião na região sul de Sergipe. As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros do estado. Segundo a Polícia Militar, há três vítimas no acidente.

Imagens dos destroços da aeronave e de documentos, inclusive o passaporte de Diniz, circulam na internet.

Diniz havia realizado um show em Feira de Santana (BA) no domingo, 26, - ele chegou a postar, em seu Instagram pessoal, uma imagem do avião que o levou até lá. Nesta segunda-feira, no início do dia, o cantor compartilhou vídeos informando sobre sua agenda de shows na semana, que incluía apresentações em São Paulo, Pernambuco, Sergipe, Bahia e Pará.

Jenifer, o arrocha (mistura de axé e forró), foi um dos grandes hits do carnaval no Brasil em 2019. A canção estava no ar desde setembro de 2018, mas foi no início do ano que ela começou a ganhar as paradas do País. Diniz nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas foi em João Pessoa, na Paraíba, onde começou sua carreira na música, como vocalista de bandas de forró.

Informações iniciais davam conta que o avião decolou de Salvador, na Bahia, e caiu na região da cidade de Indiaroba, em Sergipe, numa região de manguezal, de difícil acesso