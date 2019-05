Cantor Gabriel Diniz, conhecido pelo hit Jenifer, morre em acidente aéreo

Do Dgabc.com.br



27/05/2019 | 14:22



Atualizada às 14h55

O cantor Gabriel Diniz, 28 anos, conhecido pelo hit Jenifer, morreu no início da tarde desta segunda-feira em acidente aéreo na região de Porto do Mato, em Sergipe.

De acordo com informações iniciais, amigos do artista estiveram no local da queda da aeronave e reconheceram o corpo do cantor. Além disso, documentos dos passageiros, incluindo o passaporte de Diniz já haviam sido localizados. Outros dois corpos foram encontrados no local do acidente.

Diniz ficou conhecido pelo hit Jenifer, que dominou as paradas de sucesso nas rádios e streaming. Ele havia feito um show na noite de ontem em Feira de Santana, na Bahia.