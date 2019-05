Bianca Bellucci



27/05/2019 | 14:18

A versão do Instagram para navegadores permite que o usuário veja as últimas publicações dos amigos e interaja com elas, além de conferir os Stories. Porém, não é possível fazer o upload de fotos e vídeos ou utilizar a função Direct, as mensagens privadas.

Se você precisa usar o Instagram no PC, saiba que há uma solução segura e eficiente. Isso porque existe uma versão oficial do aplicativo para Windows 10. Lá, é possível usar todos os recursos disponíveis no mobile.

Como usar o Instagram no PC

1. Faça o download do aplicativo do Instagram para Windows 10.

2. Ao terminar de baixar, o Instagram para PC estará disponível para uso. Você pode usá-lo com uma conta já existente ou criar uma nova. Escolha a melhor opção e faça o login.

3. Pronto! Você já pode utilizar o aplicativo. As funções são idênticas à versão mobile. Para usar o Instagram Direct, por exemplo, basta clicar no ícone do avião de papel. Já para postar uma foto, selecione a câmera.

