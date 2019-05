Ex e atual de Scott Disick, Kourtney Kardashian e Sofia Richie posam juntas no aniversário do lorde

27/05/2019 | 14:11



Scott Disick completou 36 anos de idade no último domingo, dia 26! E o lorde ganhou uma festinha especial em família, com a presença de Kourtney Kardashian, sua ex-esposa, e Sofia Richie, sua atual namorada. Mesmo que pareça estranho, o encontro das duas não parece ter gerado polêmica - e elas até posaram juntas em uma foto, como você confere na montagem acima. Legal, né?

Segundo informações da Us Magazine, Kourtney levou os filhos Mason, de nove anos de idade, Penelope, de seis anos, e Reign, de quatro aninhos, para a festinha do pai. Kim Kardashian também marcou presença com os filhos, North, de cinco anos de idade, e Saint, de três anos, embora seus filhos mais novos Chicago, de um ano e quatro meses, e o recém-nascido Psalm não tenham comparecido - assim como o marido, Kanye West. As outras irmãs Kardashian-Jenner, Khloé e Kylie, também foram convidadas para o evento.

No Instagram, o clã fez alguns posts para celebrar mais um ano de vida de Scott.

Encontrei essas joias de 2008. Scott, eu te conheço há quase 15 anos, nós passamos por tanta coisa juntos e temos as melhores lembranças! Você é como um irmão pra mim. Eu te vi crescer e se tornar um pai e amigo maravilhoso. Estou muito feliz de ter você em nossas vidas. Eu te amo, feliz aniversário, escreveu Kim.

Feliz aniversário, @letthelordbewithyou! Eu sou muito grata por ter uma adição tão incrível como você para nossa família! Nós passamos por um longo caminho, você e eu! Eu sou muito grata pela pessoa que você se tornou. Sou grata por todos os altos e baixos porque já passamos por tudo isso e estamos mais próximos do que nunca. Tenho orgulho em dizer que você é meu irmão e também um dos meus melhores amigos! Tenha o melhor aniversário, lorde! PARA SEMPRE o lorde e a lady, declarou Khloé.

Fofura, né?