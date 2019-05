'Não é um relacionamento que nos define', afirma Débora Nascimento

27/05/2019 | 12:09



Débora Nascimento abriu o coração após a polêmica com o fim do casamento com o ator José Loreto. Eles foram casados por seis anos e têm uma filha. A separação aconteceu em fevereiro deste ano, com rumores de que havia ocorrido traição. Na época, José Loreto negou que tivesse traído a esposa. "Apesar das evidências, juro que nada aconteceu", escreveu o ator nas redes sociais para pedir perdão a Débora.

"Não podemos deixar que nada nos defina. Não é um homem que nos define. Não é um relacionamento que nos define. Não é a nossa profissão que nos define", avaliou durante entrevista para Serginho Groisman, no programa Altas Horas, da TV Globo.

A atriz contou como conseguiu lidar com o fato de uma situação íntima da relação do casal ter sido exposta. "Recentemente uma coisa super íntima veio a público e você tem que passar por isso e entender que as coisas acontecem na vida. E isso também não pode te definir, mas o que você leva dessa vida. Estou ótima, feliz", disse.

Apesar da pressão que sofreu, Débora Nascimento continuou engajada nas redes sociais: "Refleti e vou mostrar parte da minha arte, a essência, um pouco de poesia e reflexão".